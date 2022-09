Cyclisme. Un peloton de 175 coureurs au départ de l'édition 2022 du Tour de l'Orne

Les organisateurs du sixième Tour de l'Orne, qui sera disputé samedi 10 et dimanche 11 septembre, ont dû refuser une quinzaine d'équipes, et c'est plutôt bon signe de l'intérêt que portent les compétiteurs à cette course cycliste, rare compétition à être disputée en plusieurs étapes dans notre région.

Course à étapes

Ce Tour de l'Orne, né en 2017, est organisé par le Comité d'organisation du Tour de l'Orne, sous l'égide du Comité de l'Orne de cyclisme. Il a vu le jour après que l'emblématique course ornaise Paris-Camembert a décidé de quitter le territoire départemental.

Le Tour de l'Orne est disputé en deux étapes en ligne et un contre-la-montre, la course est réservée aux deuxièmes, troisièmes catégories et juniors. Elle est ouverte aux équipes de clubs, de sélections départementales, de sélections régionales, à raison de cinq coureurs au sein de chacune des équipes.

Trente-cinq équipes sont engagées dans l'édition 2022, venues de nombreuses régions dont principalement la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, l'Ile-de-France et la Normandie. Le peloton sera composé de cent soixante-quinze coureurs qui s'aligneront sur la ligne de départ de l'épreuve, près de L'Aigle.

Un parcours exigeant

La première étape partira samedi 10 septembre après-midi, de Saint-Ouen-sur-Iton, avec une arrivée en côte à Mortagne-au-Perche (la côte de la course cycliste de la foire au boudin) après 123 kilomètres sur les routes vallonnées du pays d'Ouche et du Perche.

Les deux dernières étapes, qui seront disputées le dimanche 11 septembre, auront lieu sur le territoire de la Communauté urbaine d'Alençon. Ce sera d'abord un contre-la-montre de 11,500 km qui débutera par une montée, à partir de 8 h 30, autour de Saint-Germain-du-Corbéis.

Puis, à partir de 14 h 30, le Tour de l'Orne s'achèvera par une étape en ligne de 103 kilomètres entre Saint-Germain-du-Corbéis et Le Mêle-sur-Sarthe, "en passant par les côtes de la Forêt d'Ecouves et avec une côte à 13 % à gravir à deux reprises avant l'arrivée finale", souligne Jean-Paul Sauvaget, président du Comité d'organisation.

Ecoutez ici Jean-Paul Sauvaget: Impossible de lire le son.

Une centaine de bénévoles sont mobilisés durant les deux jours pour assurer le bon déroulement de l'épreuve.

Le meilleur coureur normand sur ce Tour de l'Orne cycliste se verra remettre le maillot "Tendance Ouest".