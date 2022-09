Football (Ligue 2). Au HAC, "tous les joueurs recrutés sont des premiers choix"

Trois mois après le grand chamboultou au Havre Athletic Club, le président Jean-Michel Roussier et le directeur sportif Mathieu Bodmer ont dressé un bilan du mercato estival, mardi 6 septembre.

"Au niveau où l'on doit être"

"On a fait le recrutement que l'on souhaitait, estime le nouveau patron du HAC, avec des moyens quasiment pas limités. Tous les joueurs sont des premiers choix." S'il est vrai que le club a un temps envisagé une "très, très grosse offre" pour un attaquant supplémentaire, l'affaire n'a pas pu se concrétiser "à un moment où finalement l'on s'est rendu compte que l'équipe commençait à bien tourner".

Le Havre est aujourd'hui la première attaque ex aequo et la troisième défense du championnat de Ligue 2. "On est au niveau où l'on doit être, et on produit du jeu", se satisfait Jean-Michel Roussier, qui rappelle l'un des autres objectifs de la saison : faire revenir les spectateurs au stade Océane.

Jean-Michel Roussier, bilan après 7 journées Impossible de lire le son.

"Kechta, on l'a rattrapé par les cheveux"

Ce mercato estival aura donc vu l'arrivée de dix joueurs - dont deux dans les toutes dernières minutes - ainsi que des signatures ou prolongations de contrat pour six pépites formées au HAC. Conserver ces jeunes était une priorité, notamment Yassine Kechta, "rattrapé par les cheveux", dont les prestations ont été très remarquées depuis le début de saison. Pour Saël Kumbedi (transféré à l'OL), Abdoullah Ba (transféré vers Sunderland), Isaak Touré (transféré à l'OM) et Amir Richardson (transféré à Reims et prêté au HAC), le mot d'ordre était "aucun départ libre".

Jean-Michel Roussier : sécuriser les jeunes Impossible de lire le son.

Lesage, "une plus-value extraordinaire"

Les transferts ont été l'occasion d'appliquer la méthode prônée par la nouvelle équipe dirigeante. D'abord "le réseau", mais aussi la data, par exemple pour le Sochalien Yann Kitala. "Il a fallu lui démontrer qu'il nous correspondait, détaille Mathieu Bodmer. On a fait une analyse data, on lui a présenté des montages vidéos pour lui montrer dans quelle position on l'imaginait, ses points forts, ses points faibles, ce qu'il peut travailler…"

Le HAC a aussi renforcé son staff avec l'arrivée de Jean-Michel Lesage comme consultant dédié aux attaquants. Celui qui est, à ce jour, le meilleur buteur de l'histoire moderne du club (81 buts) va travailler avec les pros mais aussi les jeunes du centre de formation, jusqu'aux U17 au moins. "Nous avons de bons joueurs offensifs, mais ils n'ont pas encore la finesse qu'il avait devant le but. Ce sera une plus-value extraordinaire pour nous."