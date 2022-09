Insolite. Asnelles : le club invite le PSG à tester le char à voile

Le PSG est en plein trouble depuis 24 heures. Pour cause, samedi 3 septembre, les footballeurs du Paris-Saint-Germain ont rejoint Nantes en jet privé.

Coup de pub pour le club

Lors d'une conférence de presse organisée lundi 5 septembre, à la veille du match de Ligue des Champions contre la Juventus Turin, Christophe Galtier, l'entraîneur du club de la capitale, a répondu aux critiques d'une manière très ironique : "On va voir si on peut se déplacer en char à voile". Dans le Calvados, la base nautique d'Asnelles l'a pris au mot et l'a invité à découvrir l'activité. "Ça nous a bien fait rire. On n'a jamais autant communiqué sur le char à voile, merci M. Galtier, plaisante François Garnavault, le président du club. Ils sont les bienvenus !"

Le club de char à voile démarre d'ailleurs lui aussi sa saison. Il relance les activités sport et mer pour les plus jeunes. À partir de 7 ans, les enfants peuvent profiter d'un forfait de 10 à 30 séances tous les mercredis. Du 1er au 6 octobre, Hélène Dodier et François Garnavault représenteront la France aux championnats d'Europe de char à voile à Camiers, proche du Touquet. Dans les futurs projets, le club prévoit "d'organiser un événement international" en 2024, en même temps que les festivités du 80e D-Day.