Sud-Manche. Cinq blessés dans un carambolage, dont un enfant de 6 ans

Un carambolage important a eu lieu ce mardi 6 septembre, vers 8 h 15, dans le sud-Manche. Quatre voitures se sont percutées à Poilley, sur la route départementale 976.

L'accident a fait cinq victimes, heureusement légèrement blessées. Toutes ont été emmenées à l'hôpital d'Avranches. Il s'agit d'une femme de 41 ans et d'une autre de 36 ans, ainsi que deux hommes de 26 et 50 ans et un garçon de 6 ans.

Au total, 18 sapeurs-pompiers sont intervenus, venant des centres de secours d'Avranches, Ducey, Pontorson, Saint-James et Sartilly. Sept véhicules de secours sont arrivés sur la zone, dont quatre de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), les premiers, souvent, à arriver sur les lieux d'un accident.