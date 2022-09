[Vie locale] Manche. Les mairies multiplient les enquêtes auprès de leurs administrés

Quoi de mieux, pour bien connaître la pensée des habitants d'une ville, que de leur poser directement des questions ? Plusieurs communes de la Manche ont ainsi pris le pli de lancer des enquêtes auprès de leurs administrés. À Saint-Lô, par exemple, c'est la perception de l'habitat intergénérationnel qui est questionnée. L'objectif est in fine de lancer un projet de résidence intergénérationnelle sur la commune. Les réponses de personnes potentiellement concernées (étudiants, seniors, parents isolés…) sont donc recherchées. Le résultat de cette étude est prévu pour décembre 2022.

À Coutances, une enquête recueille l'avis des habitants et des travailleurs non-résidents pour élaborer un plan de déplacement à l'échelle de la commune. La mairie souhaite connaître les attentes et les besoins en matière de déplacements, de sécurité, de stationnement et d'accessibilité. "Les réponses permettront d'établir un plan de déplacements pour toutes les mobilités et un plan de stationnement", assurent les élus.

Une restitution sera organisée lors d'une réunion publique.