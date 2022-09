Tendance Live - Cherbourg. Adèle Castillon, la révélation

Le groupe Vidéoclub, ses vidéos sur Internet depuis qu'elle a 13 ans, une présence dans un film de Dominique Farrugia, et maintenant un album solo. À 20 ans, Adèle Castillon mène une carrière sur tous les fronts. Avec Impala, son premier single, elle chante l'après-rupture, qui oscille entre une certaine joie et les désillusions. Le clip, avec une esthétique un peu rétro des années 80, a franchi le million de vues, et devrait doubler la mise. Dans le style, Adèle Castillon propose une pop électro joyeuse et dansante.

