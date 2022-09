Calvados. Tout savoir sur l'agriculture avec Vachement Caen

C'est un événement pour le peu inhabituel qui va dérouler dimanche 11 septembre, sur la Presqu'île de Caen. Cent vaches et leurs éleveurs débarquent en ville, à la rencontre des citadins, afin de parler condition d'élevage, environnement et paysage. Avec pédagogie, les acteurs proposeront de mieux saisir le quotidien des agriculteurs et agricultrices du coin. Il y aura des animations qui plairont aux grands et aux petits, ainsi que des conférences sur les vertus environnementales de l'élevage, les métiers, l'emploi dans le secteur agricole et alimentaire. Ce n'est pas tout, puisqu'un marché local s'installera pour l'occasion et un concours bovin aura lieu dans la matinée. Anne Sainte-Marie, directrice de la Chambre d'agriculture du Calvados et coorganisatrice de l'événement avec l'association Vachement Caen, revient sur l'ampleur du festival.

En quoi consiste Vachement Caen ?

C'est le monde agricole qui vient au monde urbain. L'idée est d'aller au-delà des représentations que chacun se fait, de faire découvrir ce qu'est la réalité de l'élevage aujourd'hui. Joël Bruneau [le maire, ndlr] a tendu la main aux agriculteurs et agricultrices pour qu'ils et elles viennent au cœur de la ville, sur la Presqu'île. La Chambre a impulsé le projet et plusieurs acteurs coorganisent l'événement, dont l'association Vachement Caen, la Ville ou encore le syndicat des Jeunes Agriculteurs.

Quelles animations sont prévues ?

Un stand 'vachement pédagogique' est organisé avec une ferme normande grandeur nature et ses animaux, mais aussi un stand 'vachement ludique', avec des baptêmes de tracteurs, des promenades en attelage, la simulation de travaux agricoles, d'engins télécommandés, etc.

L'événement propose également un moment dédié à l'emploi et la formation, avec un job dating de 14 à 16 heures, où 200 jobs sont à pourvoir. Autrement, Vachement Caen se veut ludique et festif. En effet, un concert de Chaxtown aura lieu à 12 h 30. Puis, de 14 à 15 heures, une conférence 'vachement biodiversité' se tiendra.

Quelles races de vaches y aura-t-il ?

Au total, il y en aura six : les blondes d'Aquitaine, les limousines, les prim'holstein, les salers, les charolaises et bien sûr, les normandes. Vachement Caen organise un concours de l'ensemble des syndicats de race, et chacune est représentée par un syndicat.

Et côté production ?

Dimanche, 35 producteurs qui travaillent habituellement sur des marchés locaux seront présents avec des produits normands, avec des labels AOP/AOC et IGP. Le public trouvera du fromage, des huîtres, du saumon.

Pratique. Dimanche 11 septembre de 10 à 19 heures sur la Presqu'île de Caen, entre l'avenue Pierre-Berthelot et la rue Dumont-d'Urville. L'accès à l'événement Vachement Caen est gratuit. Toutes les informations sont à retrouver sur normandie.chambres-agriculture.fr.