Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen à l'aube d'une nouvelle saison

L'heure de la reprise a sonné pour les Dragons de Rouen. La nouvelle saison débute vendredi 9 septembre, avec la réception des Aigles de Nice sur la glace de l'Ile Lacroix. Éliminés lourdement lors du match 7 de leur demi-finale sur la glace des Ducs d'Angers l'an passé, amoindris par les blessures et une saison à rallonge, les Jaune et Noir ont à cœur d'écrire une nouvelle page de leur histoire. "Les objectifs sont toujours les mêmes : finir le plus haut possible dans le championnat pour avoir l'avantage de la glace en play-off. Et puis la Coupe de France : arriver en finale à Bercy et la remporter", explique Fabrice Lhenry, le coach des Dragons. Sans Coupe d'Europe cette année, les Rouennais n'auront qu'à se concentrer sur ces deux compétitions, avec un effectif renouvelé.

Du changement au sein des Dragons

En effet, si le gardien emblématique Matija Pintaric, les défenseurs Dylan Yeo, Sacha Guimond, Florian Chakiachvili, Enzo Cantagallo et les attaquants Jordan Hervé, Kaylian Leborgne, Tommy Perret, Joris Bedin, Rolands Vigners, Quentin Tomasino, Kesley Tessier, Vincent Nesa et Loïc Lampérier sont toujours sur les bords de Seine, d'autres sont partis pour de nouvelles aventures. Le RHE 76 a vu ainsi le départ de Yoan Salve, Marc-André Dorion, Joran Raynaud, Valentin Duquenne, Théo Gueurif, David Gilbert, Andrew Johnston et Mark Flood qui avait prolongé, mais prend finalement sa retraite pour devenir recruteur dans la prestigieuse NHL. Sur le papier, l'équipe de Fabrice Lhenry aura tout de même fière allure, puisqu'en défense, le Finlandais Aleksi Elorinne débarque en Normandie. Il est accompagné du backup dans les buts Tonin Caubet et, côté attaque, du Tchèque Ondrej Roman, de Bastien Maia et de la triplette canadienne, Christophe Boivin, Alexandre Mallet et François Beauchemin, qui a déjà brillé lors des premiers matchs amicaux de présaison. "On est satisfaits de ce qu'on a vu sur notre recrutement, sur l'attitude de travail. Ce sont des joueurs expérimentés qui apportent le leadership dont on a besoin. Ce sont des modèles", appuie l'entraîneur. Il reste à trouver un remplaçant au capitaine Mark Flood, qui n'a pour l'instant pas été trouvé.

Malgré cet effectif, le bilan des matchs amicaux de préparation est mitigé, avec quatre victoires et quatre défaites. Le secteur défensif pêche pour l'heure, avec une moyenne de quatre buts encaissés par match.