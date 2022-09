Rouen. Où prendre soin de ses animaux ?

C'est une évidence, nos chiens et nos chats ont besoin d'attention. Tendance Ouest vous propose quelques bonnes adresses de professionnels du bien-être animal à découvrir à Rouen.

Bien connue des propriétaires de chats, Colocat, la pension pour chats, s'occupe de votre félin si vous devez vous absenter et que vous cherchez une solution de garde. La pension possède un espace dédié, situé au calme dans une maison à Rouen. Vos boules de poils seront suivies par un vétérinaire référent, et séjourneront en très bonne compagnie. Présent uniquement sur la toile jusqu'ici, le spécialiste rouennais des chiens et chats Rivada compte ouvrir bientôt un centre bien-être physique à Barentin. Le site internet Rivada, c'est à la fois une boutique de divers produits de toilettage, ostéopathie, hydrothérapie, nutrition, ainsi qu'une plateforme de conseils pour l'éducation de vos compagnons à quatre pattes. Au Mesnil-Esnard, le cabinet Kiné-Nature accueille aussi bien humains et animaux, et pratique naturopathie, massages canins et équins.