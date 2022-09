Seine-Maritime. Quoi faire autour des campus et quartiers universitaires de Rouen ?

Que vous soyez au campus Pasteur et Martainville à Rouen, ou à Mont-Saint-Aignan, il y a pléthore de loisirs, restaurations et bars à découvrir dans la capitale normande. Proches de la Seine et de la préfecture, le site de Pasteur et son université de droit ne manquent pas d'activités. Les quais Rive Droite et leurs nombreux bars, Snookers, Seine et quai, Le Bureau ou encore le Novik's Stadium s'offrent à vous. Pour déhancher votre bassin sur la piste de danse, rien de mieux que le So Club sur le Quai Ferdinand de Lesseps. Les étudiants en médecine du campus de Martainville, eux, peuvent profiter de tous les commerces et bars de la place Saint-Marc et notamment le classique Saxo Bar, ou son petit-cousin Papa Mousse, des adresses appréciées des étudiants. Pour les résidents du campus de Mont-Saint-Aignan, la Place Colbert offre de nombreux choix de commerces, tels que la boulangerie Groult Et Fils, sans oublier l'incontournable librairie universitaire. Par ailleurs, les lignes de Téor et Fast 4, qui traversent la place, permettent de se rendre rapidement en centre-ville de Rouen.