Épron. Flotter et se détendre en apesanteur à la cabine de flottaison

C'est un concept peu connu en France, mais répandu en Amérique du Nord. La flottaison, c'est une forme "d'isolation sensorielle : quand on s'isole de tous ses sens, on passe dans une conscience modifiée et le corps déploie des capacités que l'on n'a pas en temps normal, comme dans la récupération", explique la gérante, Betty Héricy, qui a importé le concept à Épron, 4 rue Hubertine-Auclert .

La personne flotte dans une eau salée. Afin de permettre aux claustrophobes de pouvoir s'essayer à la flottaison, la cabine a été équipée de manière que l'isolement ne soit pas comprimant, grâce à une grande cabine. Ils proposent aussi des services de massage. Tarif : 70 € pour une heure, 90 € pour 1 h 30.