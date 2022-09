Rouen. Le club nautique et athlétique, en pointe sur l'aviron

Situé idéalement au bord de Seine, au 20 rue de l'industrie, sur l'île Lacroix à Rouen, ce club associatif créé en 1847 est ouvert à tous à partir de 10 ans.

Un palmarès hors norme

Il est principalement dédié à l'aviron, sport d'équipe complet, alliant glisse, équilibre, endurance, force et technique. "La force de ce club est d'être avant tout géré par une association avec de nombreux bénévoles qui s'investissent dans un véritable esprit d'équipe, précise Christine Morin, qui nous accueille, créant ainsi une convivialité qui fait sa richesse et obtient des résultats remarquables : 6 participations aux Jeux olympiques, 3 titres de champions du monde, une multitude de rameurs sélectionnés en équipe de France, 175 titres de champions de France, etc."

La vie associative permet de participer à de nombreux événements : Défi Seine, Open d'Ergo, et de nombreuses compétitions et randonnées toute l'année, mais aussi des soirées festives.

Pratique : ouvert du mar. au sam. de 9h30 à 20h et le dim. de 9h30 à 12h.