Rouen. Quelques marchés incontournables dans l'agglomération

Il est de loin le plus grand de l'agglomération rouennaise. Le marché de Sottteville-lès-Rouen se tient les jeudis et dimanches matin et attire un grand nombre d'étals très variés, dont des producteurs. C'est aussi le cas du vendredi au dimanche, place Saint-Marc, sous les halles à Rouen, où les amateurs de produits bios et locaux trouveront leur bonheur. Les chineurs apprécieront aussi les stands des brocanteurs sur la même place. Tout aussi incontournable, le marché de la place du Vieux-Marché, en plein centre-ville, se tient du mardi au dimanche, dans un des lieux les plus emblématiques de la ville. Sur la rive gauche enfin, le marché de la place des Emmurées a lieu trois fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi.