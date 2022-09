Rouen. Le padel, sport de raquette ludique pour se défouler

Plus qu'un effet de mode. Le padel confirme son succès avec de nombreuses réservations sur les terrains de l'agglomération de Rouen. À mi-chemin entre le squash et le tennis, ce sport, qui se pratique à deux contre deux offre rapidement de bonnes sensations pour celles et ceux qui sont déjà initiés aux sports de raquette, mais aussi pour les débutants.

Dans l'agglomération, le Padel Arena à Isneauville s'est spécialisé dans cette activité. Le site propose aussi désormais du squash ou du badminton et de la restauration sur place. L'application permet de trouver des joueurs de son niveau pour des séances. Le 4Padel, à Rouen, propose aussi cette activité à côté des terrains de football en salle.