Manche. Vigilance face à la recrudescence des vols par ruse

La police de la Manche alerte sur la multiplication ces derniers jours, à Saint-Lô et Cherbourg notamment, des vols par ruse. Il s'agit d'une personne qui usurpe une qualité comme un faux policier, un faux gendarme ou un faux agent de l'eau par exemple, afin de pénétrer dans les habitations pour voler les personnes. Les cibles sont plutôt des séniors. Plusieurs plaintes ont été déposées dans les commissariats de police de la Manche pour ce type de faits, parfois accompagnés de violence, au préjudice de personnes âgées.

À Cherbourg par exemple, un individu s'est présenté chez une personne âgée comme un employé du "service des eaux" et lui a demandé de vérifier son installation. Il a fait semblant de procéder à des vérifications en actionnant des robinets et a ensuite quitté les lieux. Peu après, deux autres individus porteurs d'une casquette siglée police se sont présentés à leur tour, indiquant être des policiers. Ils ont présenté à la victime de petits objets lui appartenant, subtilisés précédemment par leur comparse et ont fait le tour de l'habitation, prétextant mener l'enquête. Après leur départ, la victime a constaté de vol de bijoux. Les individus étaient tous porteurs de gants afin de pas laisser d'empreintes.

Mercredi 31 août, en fin de matinée à Saint-Lô, un jeune homme porteur d'une casquette bleue est entré chez une dame âgée prétextant vendre des calendriers. Se rendant compte du vol de son argent, la victime le réclama à l'individu qui s'énerva avant de fuir sur une trottinette.

"Les conseils à prodiguer sont nombreux", indique le commissariat de Saint-Lô, tels que ne pas laisser pas entrer d'inconnus dans son domicile, éviter de conserver chez soi des valeurs. Des conseils qui doivent être partagés par les proches notamment à l'attention des seniors.

Dans tous les cas il convient d'alerte la police en composant le 17 ou le 112.