Saint-Lô. Les commerçants participent à un concours national : à vos votes !

A vos souris ! Les commerçants de Saint-Lô participent à un concours : celui des plus beaux centres-villes commerçants. Pour cela, une partie des commerçants membres de Saint-Lô Commerces a été prise en photo par le Studio Le 81 devant le haras national. Elle a ensuite été postée sur la page Facebook de Vitrines de France, une association nationale de commerçants. Pour gagner, la photo des Manchois doit recueillir le plus de likes. A Saint-Lô, le choix a été fait de mettre les commerçants en avant plus que la ville elle-même.

Le concours se déroule jusqu'au 19 septembre et les résultats seront annoncés le 26 septembre, depuis le Cirque d'Hiver Bouglione à Paris.