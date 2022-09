Pontorson. Un homme de 54 ans héliporté par Dragon 50

Un homme de 54 ans a été héliporté en urgence absolue vers le centre hospitalier de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Mercredi 31 août, en fin d'après midi vers 17 heures, au lieu-dit Ballant à Pontorson, il a perdu le contrôle de son scooter. Il a été réanimé sur place avant d'être envoyé à l'hôpital. La perte de contrôle pourrait être due à un arrêt cardiaque, d'après les sapeurs-pompiers. Cela reste une hypothèse.

Huit sapeurs-pompiers, deux membres de la sécurité civile dans l'hélicoptère Dragon 50 et trois hospitaliers du SMUR, pour Structures Mobiles d'Urgence et de Réanimation, installés dans les hôpitaux et qui réagissent aux urgences, sont intervenus dans le sud du département de la Manche.