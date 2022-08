Normandie. Rentrée : les 4 800 salons de coiffure en effervescence

Avant l'école, on passe chez le coiffeur : la rentrée scolaire, c'est l'un des pics d'activité de l'année pour la profession, avec les fêtes de fin d'année. Les 4 800 salons de Normandie sont en effervescence pour coiffer nos chères têtes blondes.

La coupe mulet chez les ados

"On voit défiler beaucoup d'enfants fin août-début septembre", confirme Floriane La Delfa, responsable du salon Wild, au Havre. Avec les tout-petits qui viennent pour la première fois, "il faut faire plus attention à nos doigts, ce sont des modèles bien vivants !", sourit la coiffeuse. Côté tendances, "on a vu un retour de la coupe mulet chez les ados cet hiver, qui continue à la rentrée." Dans ce salon havrais, le style "surfeur" est plébiscité par les petits garçons qui sont quelques-uns à laisser un peu de longueur. Youssra, âgée de 8 ans, a plutôt opté pour "un carré, mais pas trop court pour pouvoir attacher les cheveux." La fillette, venue avec son petit frère et son cousin, est plutôt bonne élève chez le coiffeur : "J'adore, ils ont les mains douces et cela ne fait pas mal alors qu'à la maison ça peut être un peu dur à coiffer."