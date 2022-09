Marigny. Les familles parées pour la rentrée

C'est la rentrée jeudi 1er septembre, cela n'aura échappé à personne. Les vacances des lycéens, collégiens et écoliers sont finies. Les familles sont prêtes. C'est le cas par exemple des Launay qui vivent à Marigny. Il y a encore quatre enfants à la maison et tout le monde est prêt.

Dans la salle à manger, les cartables trônent au pied de la table. Dedans, les affaires de Lucie et Samuel, ils rentrent en CE1. "Un cahier avec des pages", détaille Lucie. "Un classeur, une ardoise", complète Samuel. Lucie est pressée de retourner à l'école mais pas trop. "Un peu entre les deux. C'est bien les vacances, c'est bien aussi l'école", argumente-t-elle. L'école, mais surtout les copines. Pour la maman, Guylaine, cette rentrée c'est toute une organisation. "La maîtresse a demandé beaucoup de fournitures, donc le cartable est bien rempli. Pour les autres enfants, c'est plus facile parce qu'ils sont autonomes, donc ils se gèrent tous seuls." Mais, elle, elle a hâte. "Deux mois d'été je pense que c'est bien, on a bien profité, on a fait plein de choses avec les enfants", explique la mère.

Elle sera accompagnante d'un élève de seconde handicapé. Cela étant, ce sera Thierry, le papa, qui s'en chargera d'emmener les jumeaux le matin et Jana, une adolescente allemande en échange, l'après-midi. Pour elle aussi c'est la rentrée dans un nouveau monde : le lycée français.