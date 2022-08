Flers. Plus de cinquante associations au Forum de la rentrée

Jeudi 1er septembre, c'est la rentrée scolaire. Mais après deux années perturbées par la Covid, les associations préparent aussi leur rentrée, et beaucoup cherchent à attirer de nouveaux adhérents.

Samedi 3 septembre à Flers, la huitième édition du "Forum de la rentrée" est organisée avec plus de cinquante associations, "alors qu'une quinzaine de clubs sportifs ouvriront les portes de leurs installations", explique Élodie Dubois, chargée de mission Événementiel à Flers. Ce forum est toujours très attendu, deux mille visiteurs le fréquentent chaque année. Il sera organisé en quatre secteurs : art et culture, loisirs, sport, et vie quotidienne. L'entrée sera gratuite.