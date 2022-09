Football (D1F). Retour dans l'élite du foot françaispour les féminines du HAC

Le Havre Athletic Club (HAC) retrouve sa place dans l'élite du football féminin, pour la saison 2022-2023. De la D2 à la D1, la marche est haute, et les Havraises en ont déjà eu un aperçu lors des matchs amicaux avec des défaites face à Dijon (1-0) et Guingamp (1-2), deux clubs évoluant en première division. Malgré un effectif presque entièrement renouvelé (treize départs, dix arrivées), les joueuses de Frédéric Gonçalves devront donc rapidement trouver des automatismes. Après avoir lancé leur saison à Bordeaux le samedi 10 septembre et reçu Guingamp (18 septembre), elles affronteront pendant l'automne le Paris FC (24 septembre), Paris Saint-Germain (le 1er octobre au Havre), respectivement aux troisième et deuxième places du championnat à l'issue de la saison dernière.

Pour assurer le maintien, l'entraîneur pourra s'appuyer sur l'expérience de son effectif - la majorité des joueuses ont déjà disputé des matchs dans l'élite - et notamment de deux recrues en provenance de Soyaux (D1) : Kelly Gadéa, défenseure, et Laëtitia Philippe, gardienne.