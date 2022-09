Société. Tout ce change en France au 1er septembre

Pour faire face à la hausse des prix, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures censées soulager les ménages.

Voilà toutes les choses qui vont évoluer ou changer à partir du 1er septembre.

Remise sur le prix du carburant

Alors que les prix des carburants s'envolent, la remise déjà en vigueur va être prolongée et accentuée. Dès le 1er septembre, les automobilistes économiseront 30 centimes d'euro par litre. La même ristourne s'appliquera en octobre, puis elle sera de 10 centimes d'euro pour novembre et décembre. Des entreprises privées mettent aussi la main à la pâte, comme le groupe Total qui annonce une remise de 20 centimes d'euro par litre de carburant entre le 1er septembre et le 1er octobre.

Hausse des retraites

Toutes les pensions de retraite seront revalorisées de 4 % au mois de septembre, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. La somme correspondant à la revalorisation pour le mois de juillet sera versée conjointement à la retraite du mois d'août, perçue donc en septembre. Toutes les retraites de base (du secteur privé, de la fonction publique, des régimes spéciaux et des indépendants), la pension de réversion, l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation supplémentaire d'invalidité sont concernées par cette revalorisation.

Une prime exceptionnelle de rentrée

Environ 11 millions de foyers seront éligibles à la prime exceptionnelle de rentrée, d'une valeur de 100 € auxquels s'ajoutent 50 € par enfant à charge. Sont concernés les personnes aux revenus modestes, les étudiants boursiers, les personnes âgées précaires ainsi que les Français percevant des APL. La prime sera versée le jeudi 15 septembre.

Augmentation du plafond

des tickets-restaurants

Dans le courant du mois de septembre, et au plus tard au 1er octobre, le plafond journalier des titres-restaurants va passer de 19 à 25 €. Qui plus est, il est désormais possible d'acheter tous types de produits alimentaires avec ces tickets, même s'ils ne sont pas directement consommables. La farine, les pâtes, le riz mais aussi le poisson et la viande sont donc éligibles.