Le Havre Seine Métropole. Un nouveau centre de recyclage à Harfleur

À compter du lundi 5 septembre, les habitants du secteur d'Harfleur vont pouvoir utiliser un centre de recyclage de nouvelle génération en remplacement des anciennes déchèteries d'Harfleur et de Gonfreville-l'Orcher, qui fermeront définitivement le dimanche 4 septembre à 12 h 30 pour la première et le samedi 3 septembre à 18 heures pour la seconde.

Plus moderne

Il s'agit du cinquième équipement de nouvelle génération à ouvrir sur le territoire du Havre Seine Métropole. Le centre est composé de quais abrités qui sont plus spacieux et plus sécurisés. Les déchets seront envoyés vers 27 filières de recyclage pour une valorisation maximum.

Une recyclerie

Le centre de recyclage d'Harfleur est doté d'une recyclerie de 200 m2 pour recueillir des objets qui peuvent être réutilisés et réemployés. Tous les objets encore en bon état peuvent ainsi être déposés à la recyclerie plutôt qu'être jetés. Les objets récoltés seront ensuite donnés ou revendus par des associations partenaires de la communauté urbaine. Cette recyclerie sera gérée par l'association Le Grenier.

Le Havre Seine Métropole prévoit d'ouvrir trois nouvelles recycleries en 2023 dans les centres de recyclage de Saint-Romain-de-Colbosc, Montivilliers et Havre Sud, et d'agrandir celle du Havre Nord.

Un investissement à presque 7 millions d'euros

La construction de ce nouveau centre de recyclage a coûté 6,8 millions d'euros, avec le soutien de l'État à hauteur d'1,35 million d'euros au titre de la Dotation de soutien à l'investissement local et au Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

Informations pratiques

Centre de recyclage d'Harfleur : 2 rue de la Crête à Harfleur, ouverture de 9 h 20 à 18 heures (sauf les jeudis et jours fériés) et le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30. La recyclerie est ouverte de 10 heures à 17 h 30 (sauf jeudis, dimanches et jours fériés).