Jumelage. Caen et Thiès célèbrent trente ans d'amitié en musique !

La ville de Thiès, située à 70 km de Dakar, au Sénégal, est liée d'amitié avec la ville de Caen depuis 1959. Quelques années plus tard, en 1992, elles officialisent leur jumelage. Pour célébrer ces trente ans de lien, de la danse, des percussions et une exposition animeront le territoire, du vendredi 2 au mardi 6 septembre à Caen. L'occasion de célébrer cet événement et de profiter en famille.

De la danse et des percussions

Les compagnies Banassa et Sabar Band Percussion se réjouissent d'être à l'initiative de danses et de percussions traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, vendredi 2 septembre, dès 19 heures, sur la place Saint-Sauveur de Caen. Les deux compagnies proposeront un second spectacle dans la journée du samedi 3 septembre, lors de Place aux assos, au château de Caen. Toujours lors de cet événement, il y aura une présentation du conte franco-sénégalais Monsieur Hyène et le troupeau de chèvres ainsi que le partage d'un thé, accompagné de bouchées sénégalaises.

De l'art sénégalais en exposition

De vendredi 2 à mardi 6 septembre, la neuvième édition du salon des arts Artistes solidaires avec Thiès se tiendra à l'église du vieux Saint-Sauveur. Marie-Jo Branche, présidente de l'association Pommiers Baobabs, en est à l'initiative. "Douze artistes exposeront, dont un photographe aquarelliste, des peintres, un sculpteur sur bronze. La majeure partie d'entre eux sont Normands", précise-t-elle. Sur place, pas de thématique. Mari-Jo ajoute : "Je demande un droit d'accrochage de 30 euros pour l'association. Ce qu'ils vendent, c'est pour eux."

De son côté, Marie-Jo sera sur place pendant ces cinq jours d'exposition. Elle vendra des produits venus tout droit de Thiès, transportés par des amis : "J'aurai quelques chemises, des boucles d'oreilles, des sets de table, des trousses, mais aussi des vêtements confectionnés par un tailleur et une école de couture." Lors de cette exposition, Marie-Jo proposera également la vente de karité pur, de poivre et de savons.

Pommiers Baobabs, l'association a 10 ans

L'existence de cet événement liant la France au Sénégal tient à cœur à la présidente de l'association. Depuis 2012, elle tient les rênes de Pommiers Baobas, qu'elle a montée avec six autres personnes. Depuis, la communauté compte plus de 400 personnes sur Facebook, qui suivent les actions menées pour Thiès et y participent. Certains bénévoles sont intervenus notamment pour aider à la construction de bancs de repos dans des écoles, équiper les structures scolaires en termes de mobilier, balançoires et toboggans. Ce groupe est aussi l'occasion de partager des actualités, bonnes ou mauvaises, de Thiès.

Pratique. Le jumelage Caen-Thiès fête ses 30 ans : Danse et percussions : vendredi 2 septembre dès 19 heures, sur la place Saint-Sauveur, et samedi 3 septembre dans l'après-midi, au château de Caen. 9e édition du salon Artistes solidaires avec Thiès : du vendredi 2 au mardi 6 septembre à l'église Saint-Sauveur de Caen.