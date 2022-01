La presqu’île en fête

«Comme le maquereau qui orne l’affiche, Presqu’île en fête va nous faire plonger dans la saison culturelle, associative et sportive 2009/2010» , annonce Philippe Duron, le maire de Caen. Mais l’évènement sera aussi festif avec deux grandes soirées concerts aux accents musicaux métissés, des sonorités tziganes de la fanfare rock du génial Emir Kusturica, au folk-rock mexicain de Rodrigo y Gabriela, en passant par Anis et l’Orchestre National de Barbès. Le tout gratuitement...



Une scène et de nombreuses animations



Du port de plaisance au Cargô, chacun devrait trouver son bonheur dans les animations proposées. Sur le terrain Savare, les sportifs découvriront toute une palette de disciplines à pratiquer à Caen. La culture ne sera pas en reste. Dans le pavillon Normandie, les théâtres, musées et cinémas donneront un aperçu de leur programmation. Enfin, le bassin Saint-Pierre accueillera plusieurs activités liées au nautisme. Des vieux gréements animeront le plan d’eau. Et vous pourrez même déguster des produits de la mer...



