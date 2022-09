Bonne table à Rouen. Avec Jordane, street-food côté maison ou jardin

Souriante, très accueillante, Jordane Godebin échange avec ses habitués dans son restaurant Kitchen Stories de la rue Dambourney, sur la rive gauche de Rouen. Avec la CAF et autres entreprises à deux pas, elle a ses clients réguliers depuis l'ouverture de son affaire, il y a presque deux ans. C'est à la lumière de la crise sanitaire que la jeune femme se "remet à cuisiner", d'abord pour des voisins. Victime de son succès, elle monte son restaurant, changeant avec son mari le garage de sa maison en cuisine.

Street-food élaborée et locale

Une terrasse avec quelques tables, dans une ambiance bois très cosy, est ensuite aménagée pour pouvoir accueillir les clients sur place. Le concept ? "De la street-food un peu élaborée", détaille-t-elle, avec un maximum de produits bio et en circuit court. Les frites fraîches sont de Trouville, la citronnade de Mimouna vient de Saint-Étienne-du-Rouvray, les jus sont du Coq toqué, une entreprise de Rouen. La carte est renouvelée toutes les semaines, avec cinq plats et trois desserts. Et le concept s'est exporté à quelques encablures de là, dans le kiosque du Jardin des plantes, laissé libres par les anciens occupants, désormais à la retraite. Jordane y propose également des repas le midi et des boissons, glaces locales ou en-cas dans le courant de l'après-midi. "Pour moi, ce lieu était un souvenir d'enfance, le projet m'a tout de suite plu", explique-t-elle. L'entrepreneuse y propose une carte un peu plus réduite, avec trois plats et une frite saucisse, revisitée avec une saucisse… normande évidemment. Le tout est "sans chichi", convivial à souhait. Lors de mon passage, je profite d'une citronnade, d'un burger au poulet pané et d'une salade de fruits de saison : repas rapide, satisfaisant, local, pour une note qui n'a pas dépassée 15 euros. À tester, côté Kitchen Stories comme Garden Stories.

Pratique. Kitchen Stories au 12 rue Dambourney à Rouen, lun, mar, jeu et ven. Garden Stories au Jardin des plantes, mer, sam et dim. Tel : 06 37 11 13 26