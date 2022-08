Nage. "La Manche, c'était cette fois ou jamais" pour la Normande Marion Joffle

Marion, comment te sens-tu

après ton exploit ?

Je me sens mieux que le lendemain de la traversée. J'ai moins de douleurs articulaires mais j'ai toujours l'impression que cette traversée de la Manche était comme dans un rêve. J'ai encore du mal à réaliser que j'ai réussi à relier l'Angleterre à la France à la nage.

Tu es devenu la Française

la plus rapide de l'histoire…

Ce n'était pas un chrono espéré. Je pensais mettre entre dix et douze heures. Avoir traversé la Manche, c'est énorme. Le temps est facultatif, même s'il fait plaisir. Je revis cette traversée à travers les photos et les messages de soutien. Au final, j'ai trouvé ça moins long que ce que je pensais (rires).

Nager 9 h 22 sans s'arrêter,

c'est un effort éprouvant. As-tu

eu des moments difficiles ?

C'était ma plus grande sortie de toute ma carrière en milieu naturel. J'ai eu un gros coup de mou au milieu de la traversée, lié à des douleurs musculaires et tendineuses au niveau de mes hanches. Parfois, elles deviennent handicapantes. Vers 4 heures de nage, j'ai demandé à mon équipage de me donner du thé chaud pour réchauffer mon corps et détendre mes muscles. Cela a fait effet au bout d'1h30, pour repartir sur un rythme conséquent.

Anthony (son petit ami) et Mathias Faride (son entraîneur) l'ont suivie sur toute la traversée. - Marion Joffle

As-tu pensé abandonner ?

Pas une seule fois. La Manche, c'était cette fois où jamais. Soit je terminais, soit je ne retentais jamais. Il était hors de question de sortir de l'eau. J'aurai été déçue d'arrêter pour une douleur à la hanche.

À quoi penses-tu quand tu nages

aussi longtemps ?

Parfois à rien, on nage en automatique. Sinon, je pensais beaucoup à l'arrivée, avec ma maman qui m'attendait sur le bord, et aux enfants malades. Je nageais pour eux.

Marion Joffle pense déjà à ses prochains défis, dont notamment les championnats du monde en eau glacée en 2023.

Quels sont tes prochains défis ?

Les championnats du monde d'eau glacée au lac aux dames de Samoëns, du 12 au 15 janvier 2023. Puis, tenter le Ice Mile au Maroc en janvier 2023 (une course de plus de 1,6 km dans une eau à 5 degrés, ndlr). À long terme, c'est l'Antarctique 2024. J'ai la sensation de me sentir vivante quand je fais ce genre de défis ! Mon mental m'aide à me surpasser. J'ai l'impression que ma vie est remplie d'aventures.