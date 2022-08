Rouen. Écoliers et professeurs se tiennent prêts pour la rentrée des classes

Finie la longue pause estivale. Jeudi 1er septembre, c'est la rentrée des classes pour plus de 600 000 élèves et 44 000 enseignants dans les 3 250 écoles, collèges et lycées de l'académie de Normandie. Dans les familles, on reprend tranquillement. Dans sa chambre de Sotteville-lès-Rouen, Arthur ouvre son cartable flambant neuf, dans lequel tout est à sa place pour sa rentrée au CP : "Des mouchoirs, deux trousses, une règle…" Rien ne manque avant ce petit saut dans l'inconnu. Mais le jeune garçon sait au moins qu'il va "apprendre à lire" et a plutôt hâte de retrouver le chemin de l'école. Sa maman, Amélie Veuiller, connaît, elle aussi, ce trac de la rentrée des classes. Et pour cause, elle est professeure des écoles et prépare sa première rentrée comme titulaire à Joliot-Curie, au Petit-Quevilly. "J'ai des CM1, ce qui va me changer des maternelles que j'avais l'année dernière", explique-t-elle. Mais ses séances sont prêtes. "J'ai travaillé tous les jours pendant l'été, c'est beaucoup de boulot la première année."

Une vocation

Première rentrée aussi pour Cécile Bouraïma, au collège Paul-Eluard de Saint-Étienne-du-Rouvray. Elle a obtenu le concours, le Capes en anglais, et sera donc professeure stagiaire cette année. Une rentrée qu'elle aborde avec soulagement. "C'est un aboutissement, c'est une nouvelle vie qui commence. Je vais pouvoir avoir des projets un peu plus conséquents."

Le résultat aussi d'une réelle vocation. "Dans ma famille, ma grand-mère est prof, ma mère est prof, mes tantes sont profs, j'ai grandi dans ce milieu-là", se souvient-elle.