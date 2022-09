Tennis de table. L'ALCL Grand-Quevilly prêt pour la reprise

La saison dernière n'aura pas été de tout repos pour l'ALCL Grand-Quevilly. Les joueuses, et notamment la n°1 Pauline Chasselin, reviennent de grosses compétitions. Fatiguée, l'équipe se fait malmener de septembre à novembre et rate son entrée en championnat pro dames. Ce mauvais départ plombe la saison et les joueuses de Guillaume Liot sont obligées de défendre leur place dans l'élite lors des play-down. "Pour nous, c'est bien de s'être sortis de là. Pas performants de septembre à novembre, on passe à 2 points de ne pas participer aux play-down. On a été capables de sortir les matchs qu'il fallait, toutes les joueuses ont su élever leur niveau de jeu à ce moment de la compétition." En revanche, les joueuses de l'ALCL, engagées en Coupe d'Europe ETTU, ont réussi à donner le meilleur d'elles-mêmes. "On est arrivés en finale, même si on s'incline face à ASD Quattro Mori, ça montre que les filles se sont surpassées."

Le championnat de France est le plus difficile des championnats européens. "L'objectif initial était de faire jouer les joueuses dans des matchs difficiles pour prendre de l'expérience sans avoir d'objectif de performance dans cette Coupe d'Europe. L'appétit vient en mangeant, on a été dans une spirale de victoires et ça a donné la confiance à tous et on s'est fait plaisir, du coup, on a bien joué."

Objectif maintien

Le championnat de pro dames arrive à grands pas. Le premier match sera le mardi 20 septembre, avec un déplacement à Saint-Quentin. Le coach Guillaume Liot a déjà préparé son équipe. "Notre objectif est toujours se maintenir, nous sommes le plus petit budget de pro A. On a fait le pari de faire jouer un maximum de joueuses françaises. Cette année annonce encore de belles batailles en perspective. C'est à nous de gagner un peu plus de matchs. Pour la joueuse de Singapour, que nous avons recrutée [Goi Rui Xuan, lire par ailleurs], on veut lui faire découvrir le haut niveau français, lui donner du temps de jeu." Mais le club métropolitain ne vise pas simplement le haut niveau français, l'équipe rêve d'Europe. Le club normand s'est donc de nouveau engagé en Coupe d'Europe ETTU pour tenter de renouveler l'exploit.

Et à la suite du forfait de Lille, les Normandes se trouvent surclassées en Ligue des champions par les organisateurs. "C'est une aubaine qu'il ne faut pas gâcher. Ça reste ouvert, on a un coup à jouer. Mais tout dépendra de l'état de forme des joueuses. C'est notre deuxième participation à la Ligue des champions, à l'époque, on avait fait quart de finale mais avec une tout autre équipe."

La reprise par la Ligue des champions est prévue dès le week-end des 9-10 septembre, avec un déplacement en République tchèque.