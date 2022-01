Les mystères de la plume d’un calligraphe

Pour clore les rencontres “Les artisans d’art se racontent”, l’Office de Tourisme à choisi la calligraphie. Samedi 3 et dimanche 4 septembre, Thierry Richard, calligraphe, à travers des démonstrations et des animations fera découvrir aux visiteurs son savoir-faire. Des “exercices de plume” seront proposés aux personnes qui désirent s’initier à la calligraphie. Rendez-vous dans la cour intérieure et la Salle Georges d’Amboise de l’Office de Tourisme, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Renseignements au 02 32 08 32 40.