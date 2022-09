Le Havre. Stud, une bijouterie consacrée aux piercings

Propriétaire du salon de tatouage Caféink, rue Paul Doumer, Mathieu Coussin a ouvert Stud, boutique consacrée au piercing. "J'avais de plus en plus de demandes mais de moins en moins de place. J'ai décidé de dissocier les activités", détaille ce spécialiste du body-art depuis 22 ans. Nombril, langue, oreilles… La bijouterie propose un millier de références. On peut aussi s'y faire percer avec ou sans rendez-vous.

Après les premiers mois, le patron ne regrette pas : "Nous captons une clientèle qui ne venait pas forcément au Caféink."

Le commerce, implanté rue de Paris, se veut inspiré de la ville du Havre, côté décoration, dans un style épuré et industriel. "Le comptoir reprend la forme du Volcan, nous avons aussi travaillé le conteneur. La volonté est d'être raccord avec l'identité de la ville."