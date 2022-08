Manche. Side-car contre voiture : mort d'un enfant de 8 ans

• [MISE A JOUR, dimanche 28 août à 18 h 40] Selon nos confrères de La Manche Libre, l'enfant de 8 ans a succombé à ses blessures. Il état en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers et avait été évacué vers le CHU de Caen. Lui, son frère et son père revenaient de la concentration de motos à Saint-Lô et retournaient chez eux, dans le bocage virois.

Un violent accident s'est produit dans la Manche, à Torigny-les-Villes, samedi 27 août.

Une voiture et une moto équipée d'un side-car sont entrées en collision, au niveau du lieu-dit Le Saussey, non loin de l'aire de Guilberville de l'A84. Les sapeurs-pompiers ont été appelés peu après 17 h 20.

Deux enfants dans le side-car

Les trois personnes présentes à bord de la moto ont été très grièvement touchées. Le pilote du deux-roues, âgé de 40 ans, était en état d'arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Toujours inconscient, il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Rennes. Ses deux passagers, deux enfants âgés de 8 et 10 ans, étaient en cours de transport vers le CHU de Caen, par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile, mobilisé sur place, tout comme l'hélicoptère du Samu 61. Le plus jeune, découvert en arrêt cardio-respiratoire, est en cours de réanimation par le CHU de Caen. Son aîné présente une fracture du fémur. La conductrice de la voiture et son passager, en état d'urgence relative, ont été transportés vers l'hôpital de Saint-Lô.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été activée, à la demande du médecin-chef attendu sur les lieux.

Un poste de commandement a été installé sur place par les secours.