Seine-Maritime. Plus de morts sur les routes cet été, la préfecture appelle à la prudence

Les chiffres de la sécurité routière, cet été, ne sont pas bons en Seine-Maritime. La préfecture indique que "la période estivale, marquée par d'importants chassés-croisés, est malheureusement marquée par un pic de l'accidentalité."

On a comptabilisé, au mois de juillet, huit personnes tuées sur les routes du département contre quatre en 2019 et deux en 2021. Sur ce mois de juillet, 73 accidents ont été recensés, contre 62 en 2021. Cette tendance à la hausse est aussi constatée en août. Pour la préfecture de Seine-Maritime, "il apparaît qu'une proportion plus importante de ces accidents résulte de comportements à risque (vitesse, alcool et stupéfiants)." Si les accidents concernent tous les moyens de transport, la part des usagers vulnérables (piétons, deux-roues motorisés et trottinette électrique) parmi les victimes est très importante : 44 % des décès enregistrés en 2022 concernent des piétons, des cyclistes, des cyclomotoristes et des utilisateurs de trottinettes électriques. Les autorités lancent un appel à la prudence sur les routes seinomarines.

Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Maritime, a donné instruction aux forces de l'ordre de poursuivre et d'intensifier les contrôles dans les secteurs et les axes les plus exposés. Les forces de l'ordre seront particulièrement présentes sur le bord des routes en ce dernier gros week-end de départs et de retours de vacances.