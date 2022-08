Sud-Manche. Un conducteur contrôlé à plus de 200 km/h pour 130 autorisés

Un conducteur à bord d'une Porsche Cayenne s'est cru sur un circuit de formule 1 ce mardi 23 août. Le bolide a été contrôlé vers 20 h 00 sur l'A 84 à 202 km/h, pour 130 autorisés, à hauteur de la commune de Beslon, près de Villedieu-les-Poêles.

C'est l'Équipe rapide d'intervention de la gendarmerie à bord de l'Alpine qui est allée intercepter le conducteur, qui n'a désormais plus de permis et plus de voiture, son bolide ayant été immobilisé.

Déjà lors du week-end des 20 et 21 août, 84 automobilistes ont été sanctionnés sur les routes de la Manche, pour diverses infractions liées à la vitesse, ou la conduite sous l'empire de l'alcool ou de stupéfiants.

Au total, 19 permis de conduire avaient été retirés et 25 véhicules immobilisés.