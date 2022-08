Granville. Au festival Voiles de travail, le navire russe Shtandart promeut la paix

Le festival Voiles de travail a démarré mercredi 24 août à Granville, et se poursuit jusqu'au dimanche 28 août. Les bateaux de pêche et leur utilisation sont mis en valeur. Le Shtandart est aussi présent. C'est un navire russe, une réplique d'une frégate de 1703. Le capitaine est russo-ukrainien, et contre Vladimir Poutine. Dans l'équipage se côtoient plusieurs nationalités, notamment des Russes et des Ukrainiens.

Son navire a deux missions : faire perdurer la navigation traditionnelle, mais aussi la paix. "C'est la mission du Shtandart. Nous ne pouvons pas retourner en Russie depuis 13 ans. Ce n'est pas facile, nous sommes comme un enfant sans maison, mais ces jours, nous avons trouvé cette mission de développer l'amitié internationale et je pense que c'est important", explique le capitaine Vladimir Martus. Pour les visiteurs ou l'équipage, il veut développer l'estime de soi, le travail en équipe et la discipline. "Des concepts généraux d'une bonne personne. Les marins sont internationaux et s'entraident, c'est la tradition des marins. Et je veux que tout le monde soit comme ça", assure-t-il.

Le Shtandart, la réplique d'une frégate du XVIIIe siècle, dans le port de Granville, lors du festival Voiles de Travail.

Lors de la fête de l'indépendance ukrainienne, le mercredi 24 août, le drapeau russe a été hissé, pendant qu'était chanté l'hymne ukrainien.