Patrimoine touristique. Soixante-huit voitures au départ du Tour de l'Orne Historique

La toute première édition date d'il y a une dizaine d'années et, au fil du temps, c'est devenu l'un des événements de la fin de l'été : le Tour de l'Orne Historique, rallye touristique de voitures anciennes et sportives, a été d'abord organisé sur une seule journée, avant désormais de durer un week-end complet. Son édition 2022 aura lieu samedi 27 et dimanche 28 août, sur une distance de trois cent vingt kilomètres.

Le départ et l'arrivée se feront du Conseil départemental de l'Orne à Alençon.

Le samedi dès 9 heures, quarante-cinq véhicules anciens et vingt-trois voitures de sport partiront du Conseil départemental à Alençon, en direction du Perche, avec un arrêt le midi, puis à nouveau le soir, à Berd'huis. Dimanche, le départ se fera de Nogent-le-Rotrou, avec déjeuner à Sainte-Anne, puis arrêt vers 15 heures à Mortagne-au-Perche, et enfin le retour au Conseil départemental à Alençon vers 17 h 30. "Il s'agit d'un rallye touristique avec des participants ornais, mais aussi venus de Dinard, de Rouen, ou de région parisienne", explique Patrice Quesne, vice-président du comité d'organisation.

Le parcours

Samedi

• Le matin : Alençon, Saint-Paterne, Neufchâtel-en-Saosnois, Mamers, Origny-le-Roux, Saint-Fulgent-des-Ormes, Contres, Marcilly, Saint-Germain-de-la-Coudre, L'Hermitière, Préaux-du-Perche, Berd'huis.

• L'après-midi : Berd'huis, Saint-Hilaire-sur-Erre, La Rouge, Mâle, Le Gibet, Souancé-au-Perche, Vichères, Argenvilliers, Beaumont-les-Autels, Luigny, Frazé, La Croix-du-Perche, Thiron-Gardais, La Gaudaine, Champrond-en-Perchais, Nogent-le-Rotrou, Berd'huis.

Dimanche

• Le matin : Nogent, Saint-Pierre-la-Bruyère, Condeau, Saint-Germain-des-Grois, Villerai, Dorceau, Rémalard, Bellou-sur-Huisne, Saint-Maurice-sur-Huisne, Courcerault, La Chapelle-Montligeon, Malétable, Sainte-Anne.

• L'après-midi : La Ventrouze, Tourouvre, Feings, Villiers-sous-Mortagne, Saint-Germain-de-Loisé, Mortagne-au-Perche, Loisail, Réveillon, Parfondeval, Courgeoût, La Mesnière, Coulonges, Le Mêle-sur-Sarthe, Alençon.