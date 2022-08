Caen. Le coût de la rentrée à l'Université augmente encore

La Fédération Campus Basse-Normandie (FCBN) a dévoilé mardi 23 août son traditionnel indicateur du coût de la rentrée à l'Université de Caen. En augmentation constante, la rentrée pour un étudiant coûte en moyenne 2 292,70 € cette année, soit 89 € de plus qu'en septembre 2021.

Un étudiant sur deux travaille à côté

Ce calcul se base sur un profil type : un étudiant de 20 ans, non-boursier, inscrit en licence et qui ne vit plus chez ses parents. La facture est salée. Il faut compter en moyenne 170 € de frais d'inscription, 305 € de matériel scolaire, 95 € de contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) auxquels s'ajoutent les frais courants : 460 € de loyer, 363 € pour l'alimentation, 103 € pour le transport. "La situation demeure critique pour les étudiants. On subit aussi l'inflation", déplore Oshen Samson, présidente de la FCBN.

Une aide exceptionnelle de 100 €, jugée insuffisante par la FCBN, sera versée à la rentrée par le gouvernement. Dans ce contexte, "un étudiant sur deux a un travail salarié à côté des cours, parfois à temps plein", poursuit-elle.

La FCBN souhaiterait aussi faire évoluer le système de bourses. Actuellement, cela est calculé par palier, selon les revenus des parents de l'année en cours mais aussi de la distance entre les lieux de résidence et d'étude et le nombre de frères et sœurs en études supérieures. "On milite pour un système plus linéaire, adapté au cas par cas. Cela permettrait d'aider plus ceux qui en ont le plus besoin", conclut Oshen Samson.