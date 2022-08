Musique. Gims et Ozuna dévoilent l'hymne de la Coupe du monde 2022

La nouvelle Coupe du monde prévue à l'automne 2022, au Qatar, a déjà son nouvel hymne avec le hit ARHBO, un duo entre Gims et Ozuna. C'est la FIFA, la Fédération internationale de football association, qui a posté sur son compte YouTube ce tout nouveau featuring.

Les deux artistes, mêlent français, anglais et espagnol, pour un voyage culturel, qui se promet dansant. Un hit qui restera sûrement dans les mémoires. Déjà, au mois d'avril, la FIFA avait révélé, Hayya Hayya (Better Together) chanté par Trinidad Cardona, Davido et Aisha, un morceau haut en couleur, fédérateur pour que chacun se reconnaisse.

La Coupe du monde se déroulera au Qatar, dès le 20 novembre.