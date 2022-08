Caen. Forum mondial pour la Paix : la billetterie est ouverte

Pour sa cinquième édition, le Forum mondial pour la Paix se déroule les vendredi 23 et samedi 24 septembre, à l'Abbaye aux Dames de Caen. La Région Normandie a annoncé ce mardi 23 août l'ouverture de la billetterie de l'événement.

Cette année, la manifestation propose deux grandes conférences sur la thématique "A bas les murs ! ces enfermements qui font les guerres ?". Un débat qui fait sens à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine qui a fait renaître la peur de la guerre sur le continent européen. Le Forum proposera aussi plusieurs débats en lien avec le conflit russo-ukrainien et la sécurité en Europe. Au total, deux plénières, quinze débats et trois ateliers jeunesse aborderont des sujets d'actualité autour de points de vue de plus de 100 experts, représentants politiques et de la société civile du monde entier. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer vos billets sur le site de Normandie pour la Paix.

Pour rappel, l'accès au forum est gratuit, mais l'inscription est obligatoire.