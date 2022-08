Seine-Maritime. Les libraires indépendants vont dévoiler dix romans pour la rentrée

À l'occasion de la rentrée littéraire, les libraires indépendants s'unissent pour dénicher de nouveaux romans à lire. Ensemble, ces défricheurs présenteront 10 nouveaux romans à lire le mercredi 31 août. Au total, 700 libraires font partie de l'opération. L'objectif : faire découvrir aux lecteurs des romanciers qui méritent le détour. "Ce qu'on veut essayer de trouver avec les défricheurs, c'est un auteur ou une autrice qui, dans dix ans, sera aussi connu que Virginie Despentes ou Amélie Nothomb, qui ont déjà leur public. On aide les gens à se tailler un chemin dans les 490 livres qui sortent pour la rentrée littéraire", explique Matthieu de Montchalin, directeur de la librairie l'Armitière à Rouen. "On est indépendants et on souhaite faire partager des découvertes pour aider les lecteurs. C'est un métier tout entier qui se mobilise", conclut-il.

Plusieurs librairies indépendantes font partie des défricheurs en Normandie. C'est le cas de La galerne au Havre ou encore Au brouillon de culture à Caen. Rendez-vous le 31 août pour connaître la liste des dix romans à ne pas manquer !