Le Petit-Quevilly. La chasse aux fournitures est lancée à la veille de la rentrée des classes

C'est un classique lors des dernières semaines du mois d'août, la chasse aux fournitures scolaires a déjà débuté dans les grandes surfaces, papeterie et autres magasins spécialisés. Mais avec l'inflation galopante cette année, le panier de fournitures risque de coûter cher. La hausse des prix est bien là, à en croire les professionnels du secteur. "Tous nos fournisseurs ont augmenté leurs prix", confirme Daniel Malanda, le directeur d'Office Dépôt au Petit-Quevilly, spécialisé dans la vente de fournitures.

Pour soulager le portefeuille des ménages, son enseigne a décidé de geler les prix de certaines fournitures scolaires gardées en réserve. "On n'a pas attendu la crise et les pénuries pour faire des stocks", poursuit le gérant. Et déjà ça se bouscule dans les rayons. "Généralement, le rush, il se fait la dernière semaine du mois d'août, puis les deux premières semaines de la rentrée", explique Daniel Malanda. "Les parents ont une liste de fourniture puis, à la rentrée, il y a des demandes spécifiques en fonction des matières."

Comme tous les ans, les familles les plus modestes peuvent bénéficier des ARS, Allocations de rentrée scolaire, distribuées depuis le 16 août par la Caisse d'allocation familiale. Les aides sont revalorisées de 4 % cette année, dans le cadre de la loi pouvoir d'achat adoptée début août, soit une moyenne de quinze euros. Les ARS vont ainsi de 392 à 428 euros, selon l'âge de l'enfant.