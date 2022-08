Rouen. Tout l'été, les musées proposent des ateliers pour tous les goûts

Pour faire découvrir les vertus des plantes, Marie-Laure Giannetti, herbaliste et conteuse, propose des ateliers au Musée d'histoire naturelle de Rouen. Au programme : la découverte des plantes aux bienfaits reconnus pour le corps et la création d'un baume naturels. Douze créateurs de baumes se sont réunis au cœur du Jardin des simples du musée. "Il a été créé le 15 juin 2022, on a souhaité montrer que des plantes qui sont souvent considérées comme de mauvaises herbes sont bonnes pour notre santé", raconte Marie-Laure Giannetti. Parmi les participants, Julie Gamault n'en était pas à son coup d'essai. "J'ai déjà eu l'occasion d'en fabriquer chez moi, mais je voulais un peu plus de conseils pour améliorer la pratique." Alexandre Bègue Lavalade, lui, découvrait pour la première fois l'univers herbacé. "Je ne connaissais que très peu les baumes naturels. J'étais en vacances et j'ai vu cet atelier. Avec ma copine, ça nous intéressait donc on y est allés."

Pratique. Atelier sensoriel mercredi 31 août, à 15 h 30.