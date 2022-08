[Enquête] Caen. Le groupe Hamelin, roi du cahier

En ces mois d'été, la chaleur se fait ressentir dans l'usine Hamelin de Caen. "Lorsqu'il faisait 39 degrés à l'extérieur, c'était compliqué", confie Martial Ardant, directeur général France du groupe Hamelin. Dans cette usine de plus de 30 000 m2 installée au bord du périphérique nord de la ville, 200 millions d'articles de bureau sortent chaque année. Les machines tournent, non pas à plein régime, le pic d'activités étant passé, mais assez pour continuer la production. "Ce que nous produisons actuellement est destiné à réapprovisionner les stocks pour la rentrée." Au fond de l'usine, où le bruit des machines en production ne se fait quasi plus entendre, se trouvent les rouleaux de papiers. "On achète différentes bobines de papier. Les grammages varient de 60 à 90 grammes. On a aussi plusieurs qualités de papier. Pour la marque Oxford, il est extrêmement blanc et lisse. Ce papier vient des quatre coins de l'Europe et de forêts gérées durablement." Les cahiers sont les produits phares de l'usine de Caen. Ils représentent 60 % de la production. Pour les fabriquer, "il y a plusieurs types de machines, dont celles qui font des cahiers piqûres ou celles qui font les cahiers à spirale. Elles marchent toutes quasiment de la même manière". Au total, 25 machines sont présentes dans l'établissement. Pour la conception, une bobine de papier est amenée par un véhicule, ensuite les carreaux sont imprimés, la couverture vient s'insérer puis, en fin de chaîne, les cahiers sortent et sont empaquetés, le tout "en quelques secondes".

60 000 palettes stockées

Une fois dans les cartons, ils sont mis sur palettes avant "d'être emmenés via camion dans notre entrepôt à Mondeville". Là-bas, une soixantaine de personnes réceptionnent les quelque 60 000 palettes stockées avant d'être envoyées chez les clients. Avant de concevoir les cahiers, les couvertures sont créées sur une autre machine de l'usine. "Là, on les pellicule", explique René Marquet, qui travaille dans l'entreprise depuis 40 ans. En temps normal, René Marquet n'est pas à ce poste-ci. Il travaille un peu plus loin, à l'imprimerie. "On développe en interne notre design, on choisit les couleurs et on imprime nos couvertures, tout est fait en interne", ajoute Martial Ardent. "Il faut respecter les compositions, mettre des valeurs spécifiques pour avoir le bon résultat", précise l'imprimeur. De nombreux postes existent au sein de l'entreprise et coopèrent. "Nous avons des équipes de réception et de caristes au début de la chaîne. Des imprimeurs pour la partie impression", détaille le directeur général. Ensuite, dans la partie transformation, on trouve un conducteur de ligne en charge de "faire fonctionner la machine", un aide conducteur de ligne et un papetier "qui conditionne les produits". Sans oublier toutes les fonctions supports : la maintenance, la cellule approvisionnement, les méthodes ou la logistique. Anthony Hardy est le responsable logistique : "Nous devons notamment alimenter les lignes et chercher les fournitures pour les chaînes de production." Un maillon essentiel de la chaîne où travaillent une vingtaine de personnes.