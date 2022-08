Caen. Un week-end festif avec les nuits Normandie Impressionniste

À l'occasion des 150 ans du tableau Impression, soleil levant peint par le célèbre Claude Monet en 1872, Normandie Impressionniste invite les passionnés pour un week-end festif et culturel. De quoi bien finir l'été.

Une guinguette cinéphile au Frac

Vendredi 26 août, pour débuter les festivités, le Frac Normandie Caen accueille une guinguette cinéphile, dès 18 h 30. Lors de cette soirée, Charlotte Vitaioli, plasticienne et performeuse à l'univers solaire et estival, présentera son premier "kit guinguette". Une projection sera ensuite proposée à 21 h 30 autour de l'impressionnisme filmique, d'après une sélection de Bertrand Mandico. La soirée se clôturera vers une heure du matin, après le DJ set de Cloarec & Mosca Muerta sur les images du dernier film de Bertrand Mandico After Blue.

Des "visites à petites touches"

Le lendemain, pour plonger les visiteurs au cœur de thématiques importantes aux peintres impressionnistes, le Musée des Beaux-Arts de Caen convie les curieux pour une "course du soleil et des nuages". À travers ces visites du samedi 27 août, l'idée est aussi de familiariser le public avec les tons, le glacis, la peinture brossée, le report et les aplats. Les micro-visites durent 30 minutes et ont lieu toutes les heures, de 14 à 17 heures.

L'art contemporain en nocturne

Au Musée des Beaux-Arts toujours, l'exposition d'art contemporain "L'appropriation de la nature" de Gérard Traquandi est accessible en nocturne, samedi 27 août. Dans cette exposition, disponible également de jour jusqu'au dimanche 4 septembre inclus, l'artiste explore la pratique picturale tout en interrogeant une pluralité de techniques et de supports. Il utilise la photographie, la gravure et le dessin, jusqu'à la céramique. Gérard Traquandi est considéré comme l'artiste du contrepoint, celui qui entretisse d'une pièce à l'autre les petits dessins et les tableaux monumentaux. Il s'inspire notamment de ses plongées dans la nature sauvage.

Une performance lumière et son

Le Musée des Beaux-Arts de Caen prépare également "La nuit du soleil levant", samedi 27 août. Dès 19 heures, il organise une performance littéraire de Philippe Müller et Vincent Verillat, au sein de l'exposition de Gérard Traquandi. Dès 21 h 30, voyage face au soleil levant avec une performance lumière et son de Florent Beauruele et Harmo Draüs. Ensemble, ils créent un lever de soleil artificiel dans l'atrium du musée avec une composition musicale. La soirée se terminera avec un pique-nique sur les pelouses du château à 20 heures et un (vrai) coucher de soleil prévu vers 21 heures, depuis les remparts.

Pratique. Guinguette cinéphile au Frac : vendredi 26 août dès 18 h 30. Gratuit. Visites à petites touches au Musée des Beaux-Arts de Caen : samedi 27 août, de 14 à 17 heures. Tarif : de 3,50 € à 5,50 €. Performance lumière et son au Musée des Beaux-Arts de Caen : samedi 27 août, dès 19 heures. Gratuit.