Cinéma. Un mois de tournage au Havre avec Louane, Michel Blanc…

Ça tourne, au Havre ! Le réalisateur Jean-Pierre Améris (Les émotifs anonymes, Les folies fermières…) entame lundi 22 août le tournage de son prochain long-métrage : Changer le sens des rivières, inspiré du roman éponyme de Murielle Magellan. L'équipe technique, qui comprend une quarantaine de personnes, va rester pendant trente jours sur la cité océane et sa périphérie, qui serviront de décor à Louane, Michel Blanc, Philippe Rebbot ou encore Victor Belmondo. Aux comédiens professionnels s'ajoutent 225 figurants. Outre les équipes de la société de production, des techniciens de Rouen ou de Caen, notamment pour la décoration, seront mobilisés sur ce tournage.

Tribunal, bar, pont de Normandie…

"Nous sommes très bien accueillis au Havre, où nous tournerons au palais de justice, à l'hôpital, dans un commissariat, un restaurant sur le front de mer… Des séquences sont aussi prévues au pont de Normandie, sur un parking de Gonfreville et une route de Bec-de-Mortagne", dévoile Antoine Théron, directeur de production chez Escazal Films. L'équipe va aussi monter un studio de cinéma sur Harfleur, afin de simuler des séquences dans une voiture.

Le film a reçu le soutien de la Région Normandie, en partenariat avec le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée) et en association avec Normandie Images. Côté scénario, on suivra le quotidien précaire de Marie-Line, âgée de 20 ans, dont le père docker ne peut plus travailler après un accident. La rencontre de la jeune femme, solaire, avec un juge bougon et déprimé qui l'engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie. Dans un souci de crédibilité des scènes d'audiences judiciaires, l'équipe du film a pu assister à de réelles comparutions au tribunal du Havre.