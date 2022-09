Cyclisme. Le Tour de l'Orne 2022, une édition en trois étapes

Le Tour de l'Orne sera disputé samedi 10 et dimanche 11 septembre, en trois étapes. Il est ouvert aux équipes de clubs, de sélections départementales ou régionales, à raison de cinq coureurs par équipe. La première étape samedi après-midi sera sur 123 km, entre Saint-Ouen-sur-Iton et Mortagne. Un contre-la-montre sera disputé dimanche matin, sur 11,5 km, autour de Saint-Germain-du-Corbéis. Ultime étape dimanche après-midi, sur 103 km, entre Saint-Germain-du-Corbéis et le Mêle-sur-Sarthe.