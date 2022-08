Orne. La fin de la Bataille de Normandie commémorée à Montormel

Si dans l'inconscient collectif, la Seconde Guerre mondiale en Normandie se limite souvent au 6 juin et aux plages du débarquement, les combats sur le sol normand en 1944 ont duré plus de deux mois. Ils se sont achevés vers le 20 août, par l'encerclement de l'armée allemande au pied de la colline de Montormel, où sont désormais érigés un Mémorial et un musée.

Comme chaque année, les commémorations de la fin de la Bataille de Normandie seront célébrées samedi 20 août. Elles débuteront par une messe à 9 heures, en l'église de Chambois. Puis, à partir de 11 heures, sur le site du Mémorial de Montormel, les cérémonies seront marquées par un hommage au général Maczek, qui commandait les forces polonaises en août 1944, qui ont fermé la poche et encerclé l'armée allemande. Cet hommage sera suivi d'allocutions, dont celle de l'ambassadeur de Pologne en France, puis par des dépôts de gerbes organisés avec l'aide des cadets de la gendarmerie.

Ces cérémonies sont ouvertes au public.