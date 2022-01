La valse des archives de Rouen

La tour des archives départementales, malgré ses 27 étages et 37 kilomètres de rayonnages, ne suffisait plus, avec le site de Darnétal, à absorder les témoignages du passé. Ses responsables ont du se pencher sur la réorganisation et le réaménagement des fonds. Les opérations ont commencé : cette année, 20 kilomètres d’archives auront été déplacés.



87 km de rayonnages

“Un nouveau site a été ouvert au pôle culturel de Grammont et l’organisation repensée afin d’être plus lisible pour le public”, indique Florent Lenègre, directeur adjoint. Désormais, les archives seront réparties entre trois sites, totalisant 87 kilomètres de rayonnage : la tour du Conseil général, le site de Darnétal et le nouveau site de Grammont. “Chacun a une vocation différente. Les lecteurs se repéreront donc plus facilement : en fonction de la nature du document recherché, ils sauront où aller.” Ainsi, le pôle culturel Grammont hérite des archives anciennes, d’une pancarte de Charles-le-Chauve de 863 aux papiers datés de 1940. La tour des archives hébergera les documents contemporains, à partir de1940 : ce que l’on appelle la bibliothèque administrative (les journaux officiels, les documents administratifs, etc.), la presse. A Darnétal seront conservées les archives privées spécialisées dans le monde du travail et de l’architecture. “En amont, nous effectuons un travail de reconditionnement : les fonds sont dépoussiérés et remis dans des boîtes neutres, préservant les documents.”

Prochain mouvement prévu : déplacer des archives de Darnétal vers l’Hôtel du Département. L’ensemble de ce travail, conséquent, ne devrait être terminé qu’en 2013 et coûtera 450 000 €. “Une fois l’opération finie, nous devrions être tranquilles pour vingt-cinq ans.”