Concert. Le retour du Tendance Live à Cherbourg-en-Cotentin

C'est l'événement musical de la rentrée 2022. Le Tendance Live, organisé par la première radio indépendante de Normandie, revient dans le Cotentin le vendredi 30 septembre.

Un concert gratuit

Une dizaine de groupes ou artistes vont se succéder à partir de 20 heures, pour plus de trois heures de live, sur la place du général de Gaulle, au cœur de Cherbourg-en-Cotentin. Un événement familial, ouvert à tous et 100 % gratuit, présenté par Tendance Ouest avec la complicité de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et de partenaires privés.

Le visuel 2022 du Tendance Live met à l'honneur le goéland, l'un des compagnons indissociables de la ville portuaire du nord-Cotentin.

La programmation complète sera dévoilée à la radio le lundi 29 août prochain.

