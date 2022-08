Bolbec. Six blessés dont quatre enfants dans un accident de voiture

Un accident de la route impliquant deux voitures s'est produit à Bolbec, rue de la Gregeotte, aux environs de 20 h 30, lundi 15 août. À leur arrivée, les pompiers ont procédé au balisage et pris en charge les personnes impliquées.

Quatre enfants d'un à 16 ans

Le bilan du Service d'incendie et de secours de Seine-Maritime fait état de six personnes blessées légèrement. Parmi elles, un homme âgé de 65 ans, une femme âgée de 35 ans et quatre mineurs, des enfants âgés de 1, 10, 13 et 16 ans.

Tous ont été admis vers le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine, à Lillebonne.

Au total, douze sapeurs-pompiers et quatre engins de secours ont été mobilisés.